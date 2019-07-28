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HaberlerDünyaJohnson’dan AB’ye anlaşma cevabı
28.07.2019 - 08:33

Johnson’dan AB’ye anlaşma cevabı

İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği (AB) ile yaşadığı söz düellosu devam ediyor.

Johnson’dan AB’ye anlaşma cevabı

Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması için varılan anlaşmayı müzakere edeceğini açıklamış, ancak bu durum AB yetkililerinin ve üye ülkelerin tepkisini çekmişti. AB yetkilileri varılan anlaşmanın anternatifinin bulunmadığını ve yeniden müzakere edilmeyeceği belirtmişti. Johnson ise dün Manchester kentinde yaptığı konuşmada, anlaşmadaki en büyük problem olarak görülen “backstop” (İrlanda ile fiziki sınırı önlemeyi amaçlayan madde) konusunda açıklamalarda bulundu. Johnson, bu maddenin kesinlikle anlaşmadan çıkması gerektiğini savunurken, maddenin demokratik olmadığını savundu. Boris Johnson, anlaşmalı veya anlaşmasız olarak İngiltere’yi 31 Ekim’de AB’den çıkarma sözü vermişti.

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