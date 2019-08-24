24.08.2019 - 10:25
Johnson’dan yemek servisi
İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson, dün ülkenin güneyinde yer alan Torbay Hastanesi’ne ziyarette bulundu.
Hastane çalışanlarıyla sohbet eden Johnson, hastalar için hazırlanan yemekleri inceledi. Johnson, 70 yaşındaki Wenona Pappin isimli bir hastanın odasına ziyarette bulunarak yaşlı kadına yemek servisi yaptı.
İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.