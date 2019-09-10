Johnson’ın çıkış planı!

İngiltere’de muhalefetin ‘anlaşmasız Brexit’ karşıtı yasayı meclisten geçirmesi ve erken seçim önerisinin de 3’te 2’lik çoğunluğa erişemeyerek reddedilmesi sonrası Başbakan Boris Johnson’ın hareket alanı iyice daraldı. Hükümetten yapılan açıklamalarda “Brexit’e daha fazla anlamsız gecikme yaptırılmayacağı” ifade edilirken, bunun nasıl olacağı merak konusu. Zira, parlamentodan geçen yasa, 19 Ekim’e kadar Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşma olmaması durumunda Başbakan Johnson’ı yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakıyor. Johnson, daha önce defalarca yeni bir erteleme istemeyeceğini belirtmişti. Hükümet yetkilileri, yasal boşlukların zorlanacağını söylerken, Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ‘hükümetin yasalara uyacağını’ ancak çıkarılan anlaşmasız Brexit’i önleyen yasanın ‘sınırlarının test edileceğini’ ifade etti.

Bu konuda kulislerde yeni bir iddia dile getiriliyor. Telegraph gazetesine yer alan habere göre, Başbakan Johnson, çıkarılan yasanın etrafından dolanmak için yeni bir planı yürürlüğe koyabilir. Plana göre, Johnson, yeni yasanın gerektirdiği üzere AB’den yeni bir erteleme istemek adına mektup gönderecek ancak bu mektubun yanına hükümetin adına bir mektup daha ekleyecek. Bu ikinci mektupta, hükümetin aslında yeni bir ertelemeden yana olmadığı ifade edilecek. Hükümetin bu sayede AB’nin yeni bir ertelemeye karşı çıkmasını umduğu ifade ediliyor. Ancak bu yöntem büyük tartışmaları da beraberinde getirecek. Uzmanlar, böyle bir mektubun yasal olmayacağını ifade ediyor. Bu tartışmaların içindeki İngiliz parlamentosu, dün mesai bitiminden ekim ayının ortasına kadar askıya alındı.

Şimdi ne olacak?

Anlaşmasız Brexit karşıtı yasa, Başbakan Johnson’ın AB ile bir anlaşmaya varmasını, bu gerçekleşmezse parlamentodan anlaşmasız Brexit için izin istemesini şart koşuyor. Muhalefetin bu konudaki tutumu bilindiği için, bu durumun gerçekleşmeyeceği malum. Bu durumda Johnson’ın AB’den yeni bir erteleme istemesi gerekiyor. AB bu isteği kabul ederse, Johnson da derhal ertelemeyi kabul etmek durumunda. Johnson ancak AB’nin yeni bir ertelemeyi kabul etmemesi durumunda mektubu geri çekebilir.