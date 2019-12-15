Johnson’ın önündeki en büyük sorun

İngiltere’de gerçekleştirilen erken seçimden büyük bir zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson seçimin en büyük kazananı olsa da, Nicola Sturgeon önderliğindeki İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) İskoçya’da sağladığı başarı dikkatlerden kaçmadı. Bağımsızlık yanlısı SNP, Avam kamarasında İskoçya’yı temsilen bulunan 59 sandalyeden 48’ini kazandı. Son durumda, İskoçya’da Muhafazakar Parti’nin sadece 6, İşçi Partisi ve Liberal Demokratların ise sadece birer sandalyesi bulunuyor. Bu sonucun ardından SNP İskoçya’da yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlenmesi için hemen çalışmalara başladı. Parti lideri ve İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, seçim sonuçlarının beklentilerini aştığını belirterek, “İskoçya çok açık bir mesaj gönderdi. Bir Boris Johnson hükümeti istemiyoruz, AB’den ayrılmak istemiyoruz” dedi. Sturgeon, Johnson’ın İngiltere’yi AB’den çıkarma yetkisini elde ettiğine dikkat çekerek, “Ancak Johnson, İskoçya’nın alternatif bir gelecek adına seçim yapması için benim de bu yönde bir yetkiye sahip olduğumu kabul etmeli” diye konuştu.

İki lider görüştü

Önceki gece Başbakan Johnson ile Sturgeon arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, görüşmede Johnson İskoçya’da yeni bir bağımsızlık referandumuna kesinlikle izin vermeyeceğini Sturgeon’a bildirdi. Başbakanlık ofisi ‘10 Numara’dan yapılan açıklamada, “Başbakan ikinci bir bağımsızlık referandumu konusunda fikrinin değişmediğini ve İskoçya’da Birlik’te kalma yanlısı çoğunluğun yanında yer aldığını bildirdi” ifadesi kullanıldı. Sturgeon ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘İskoçyalılara bir seçim yapma şansı verme konusundaki yetkisine saygı gösterilmesi gerektiğini’ belirtti.

SNP, Muhafazakar Parti’nin sandıktan zaferle çıkması halinde 2020 ya da 2021’de yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini açıklamıştı. İskoçya’da 2014’te düzenlenen bağımsızlık referandumunda yüzde 55 hayır, yüzde 44 evet oyu kullanmıştı. Ancak son seçimin ardından Brexit’in gerçekleşmesinin kesinleşmesiyle birlikte yeni bir referandum sesleri güçlendi. Zira Brexit referandumunda İskoçya’nın yüzde 62’si Avrupa Birliği’nde kalmayı tercih etmişti. Brexit için oy verenler ise yüzde 38’de kalmıştı.

Muhafazakar Parti üyeleri, önümüzdeki 5 yıllık iktidarları boyunca bağımsızlık referandumunun kesinlikle gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Ancak Başbakan Johnson’ın İskoçya’da gitgide yükselen referandum çağrılarına ne kadar kayıtsız kalabileceği merak konusu.