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18.11.2019 - 09:43 | | AA

Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkentindeki bir askeri eğitim kampına el bombaları atıldı, en az beş yaralı var.

Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 19. bölgesinde bulunan askeri eğitim kampına kimliği bilinmeyen kişiler tarafından iki el bombası atıldığını söyledi.

Saldırıda dört asker ile bir sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralıABD'de futbol maçı esnasında meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken henüz gözaltına alınan olmadı.
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