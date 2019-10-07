Kadın kurtarıyor koca ‘kesiyor’

Avustralya’nın Kimberley bölgesinde yaşayan bir çift, hayvanlar için birbirine tamamen zıt işler yaptıkları için tartışma konusu oldu. Heidi Sampey isimli kadın, terk edilmiş ya da yaralanmış hayvanlar için kurulan Derby Vahşi Yaşam Barınağı’nda gönüllü çalışıyor. Kocası Ray Sampey’in kasap olması soru işaretlerine neden oldu. Yemek için hayvanların kesilmesine karşı olduklarını belirten çift, ancak acı çeken hayvanların kaderine terk edilmesine karşı olduğunu söylüyor. -DIŞ HABERLER