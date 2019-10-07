MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKadın kurtarıyor koca ‘kesiyor’
07.10.2019 - 07:50 |

Kadın kurtarıyor koca ‘kesiyor’

Kadın kurtarıyor koca ‘kesiyor’

Avustralya’nın Kimberley bölgesinde yaşayan bir çift, hayvanlar için birbirine tamamen zıt işler yaptıkları için tartışma konusu oldu. Heidi Sampey isimli kadın, terk edilmiş ya da yaralanmış hayvanlar için kurulan Derby Vahşi Yaşam Barınağı’nda gönüllü çalışıyor. Kocası Ray Sampey’in kasap olması soru işaretlerine neden oldu. Yemek için hayvanların kesilmesine karşı olduklarını belirten çift, ancak acı çeken hayvanların kaderine terk edilmesine karşı olduğunu söylüyor. -DIŞ HABERLER

Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan Arda Ayten'in ilk sözleri

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan Arda Ayten'in ilk sözleri

Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?

Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa saat kaçta başlıyor?

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa saat kaçta başlıyor?

Sıradaki Haber