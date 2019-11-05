MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKadın memur, ofisinde canlı canlı yakılarak öldürüldü
05.11.2019 - 13:09 | | AA

Kadın memur, ofisinde canlı canlı yakılarak öldürüldü

Hindistan'ın Telangana eyaletinde kadın vergi memuru, ofisine gelen bir adam tarafından arazi tartışması sebebiyle yakılarak öldürüldü.

Kadın memur, ofisinde canlı canlı yakılarak öldürüldü

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Ranga Redi bölgesinde kadın vergi memuru Vijaya Redi, ofisine gelen Kurra Sureş ile arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı.

Vergi memurunun üzerine ve odasına benzin döktükten sonra ateşe veren Sureş'in kapıyı içeriden kilitlediği ve bir süre beklediği belirtildi.

Binadaki diğer görevlilerin, vergi memurunun çığlıklarını duymaları üzerine kapıyı açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı aktarılırken, bir süre sonra Sureş'in kapıyı açarak vücudundaki yanıklarla olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan vergi memuru Vijaya Redi'nin ise hayatını kaybettiği, kadını kurtarmaya çalışan üç görevlinin de yaralandığı kaydedildi.

Üç gün boyunca boykot yapılacak

Komiser Maheş Bagvat, yaptığı açıklamada, "Bu olay, bir kişi tarafından mı yapıldı veya bir başkası yardım etti mi bunu tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

Polis tarafından yakalanan ve vücudunda yüzde 50-60 yanık oluşan Sureş'in hastaneye yatırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olayın ardından binlerce kişi, sosyal medyadan kınama mesajı yayımlarken, Telangana Maliye Çalışanları Derneği, üç gün boyunca boykot yapılacağını duyurdu.

3 ülkenin kesiştiği nokta... Teröristlerin kabusu olacak!Türkiye'nin güneyindeki terör örgütlerinin temizlenmesi için yürüttüğü operasyonlarla sınır hattı önemli ölçüde güvenli hale getirilirken, Habur'dan sonra Irak'a doğrudan geçişi sağlayacak yeni kurulacak Ovaköy Sınır Kapısı ile bu ülke üzerinden Suriye'deki terör örgütlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatının da sonlandırılması hedefleniyor. Dohuk ile Şırnak valilikleri arasında 2014'te imzalanan protokolle faaliyete geçmesi kararlaştırılan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması için Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) mutabakatı bekleniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 ton çöpün içinde 1 saat aradı! Sonunda...

2 ton çöpün içinde 1 saat aradı! Sonunda...

Şehit Uzman Çavuş Topçu, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Topçu, son yolculuğuna uğurlandı

7 aylık hamile kadına kabusu yaşattılar... İstekleri şaşırttı!

7 aylık hamile kadına kabusu yaşattılar... İstekleri şaşırttı!

Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı

Sakarya'da DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı

Sıradaki Haber