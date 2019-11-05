Kadın memur, ofisinde canlı canlı yakılarak öldürüldü

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Ranga Redi bölgesinde kadın vergi memuru Vijaya Redi, ofisine gelen Kurra Sureş ile arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı.

Vergi memurunun üzerine ve odasına benzin döktükten sonra ateşe veren Sureş'in kapıyı içeriden kilitlediği ve bir süre beklediği belirtildi.

Binadaki diğer görevlilerin, vergi memurunun çığlıklarını duymaları üzerine kapıyı açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı aktarılırken, bir süre sonra Sureş'in kapıyı açarak vücudundaki yanıklarla olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan vergi memuru Vijaya Redi'nin ise hayatını kaybettiği, kadını kurtarmaya çalışan üç görevlinin de yaralandığı kaydedildi.

Üç gün boyunca boykot yapılacak

Komiser Maheş Bagvat, yaptığı açıklamada, "Bu olay, bir kişi tarafından mı yapıldı veya bir başkası yardım etti mi bunu tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

Polis tarafından yakalanan ve vücudunda yüzde 50-60 yanık oluşan Sureş'in hastaneye yatırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olayın ardından binlerce kişi, sosyal medyadan kınama mesajı yayımlarken, Telangana Maliye Çalışanları Derneği, üç gün boyunca boykot yapılacağını duyurdu.