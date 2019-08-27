27.08.2019 - 07:50| ONUR DİNÇER
Kadınlar 10 Ekim’de tribünde
İran’da kadınlar 40 yıl aradan sonra ilk kez İran Milli Takımı’nın Dünya Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarını tribünden izleyebilecek.
İran Spor Bakan Yardımcısı Cemşid Taghizade pazar günü IRNA üzerinden yaptığı açıklamada, “Kadınlar 10 Ekim’de Kamboçya’yla oynanacak eleme karşılaşması için Azadi Stadyumu’na gelebilecekler” dedi. Bakan Yardımcısı, başkent Tahran’daki Azadi Stadyumu’nda bunun için gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Taghizade, İran’nın kadınların ayrımcılığa uğramadığını göstereceğini savundu. l ONUR DİNÇER
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