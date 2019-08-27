Kadınlar 10 Ekim’de tribünde

İran Spor Bakan Yardımcısı Cemşid Taghizade pazar günü IRNA üzerinden yaptığı açıklamada, “Kadınlar 10 Ekim’de Kamboçya’yla oynanacak eleme karşılaşması için Azadi Stadyumu’na gelebilecekler” dedi. Bakan Yardımcısı, başkent Tahran’daki Azadi Stadyumu’nda bunun için gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Taghizade, İran’nın kadınların ayrımcılığa uğramadığını göstereceğini savundu. l ONUR DİNÇER