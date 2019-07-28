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28.07.2019 - 09:00

Kadınların sesi olacak

İngiltere’nin Sussex düşesi ABD asıllı Meghan Markle’ın, “modanın incili” olarak bilinen Vogue dergisinde yazacağı köşesi hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Kadınların sesi olacak

Daily Mail’den Richard Eden’in haberine göre Markle’ın dergide sürpriz konuk editör sıfatıyla yazacağı köşesinde, favori yardım kuruluşlarından, çevre konularından ve kadınlara yönelik meselelerden bahsedeceği belirtildi. Haberde ayrıca, Markle’ın yazılarının Eylül’den itibaren yayınlanacağı kaydedildi. Evlendiği günden beri magazin gündeminden düşmeden sürekli eleştirilere maruz kalan düşesin Vogue’da köşe yazacak olmasının, İngiliz kraliyet ailesi ve eşi Prens Harry tarafından nasıl karşılandığı ise merak konusu.

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