Kâğıt kuşlarla başladı tahribata dönüştü...

Dört aydır hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Hong Kong’da dün, grilim yeniden arttı. Göstericiler bir metro istasyonunda çevreye saldırdı, bir alışveriş merkezini bastı, Çim bayrağını çiğnedi.

Sha Tin bölgesindeki bir alışveriş merkezinde toplanan binlerce kişi, protestolarına önce, origami kağıdından kuş yaparak başladı. Barışçıl başlayan gösteri, yere atılan Çin bayrağının çiğnenerek çöpe atılmasıyla devam etti. Göstericilerden bir grup, Sha Tin metro istasyonuna yönelerek kamera, geçiş sistemi ve sensörlere çekiçlerle zarar verdi. Polisin müdahale etmesiyle istasyondan ayrılan protestocular, alışveriş merkezi yakınındaki bir sokakta kurdukları barikatı ateşe verdi. Alışveriş merkezinin katlarında ve meydanında toplanan binlerce gösterici ise, hükümet karşıtı sloganlar attı. Polis, göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale ederken, alışveriş merkezinin girişiyle bağlantılı metro istasyonunu kapatarak çevresinde önlem aldı.

Göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandığı, göz yaşartıcı gazdan pek çok kişinin etkilendiği kaydedildi. Öte yandan havalimanına doğru yönelen bir grup protestocunun polis önlemleriyle engellendiği ve havalimanına giden toplu taşıma seferlerinin durdurulduğu aktarıldı. Bölgede hükümet karşıtları, daha önce havalimanını ele geçirmişti.

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Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Ekim Çin Ulusal Bayramı’nda geleneksel havai fişek gösterisinin “kamu güvenliği dikkate alınarak” iptal edildiğini açıklamıştı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı, protestolar üzerine Temmuz’da tamamen çekilmişti. “Tasarı öldü” açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Eylül’de tasarının geri çekileceğini belirtmişti.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların “ayaklanma” olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Çin yönetimi ise, olayların tasarıyla ilgili olmadığını, çığırından çıkmaya başlayan eylemlerin dışarıdan destek aldığını savunuyor.