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30.07.2019 - 08:41| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kağıt sanatından insan vücudu

Alman kağıt sanatçısı Katrin Rodegast, ETH Zürih Üniversitesi’nin yapay kalp geliştirme girişimini gösteren “Anatomik Kağıt Organları” projesi için Zürih haritalarından yapılmış vücut parçaları oluşturdu.

Kağıt sanatından insan vücudu

Üniversite bu projeyle, insanlara organlarının, vücut parçalarının ve kemiklerinin aslında ne kadar ayrıntılı, kırılgan ve özel olduğunu anlatmayı hedefliyor. 

Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattıİstanbul Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.
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