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23.10.2019 - 13:14 | | İHA

Kahire’de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastı

Mısır’ın başkenti Kahire’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kahire Uluslararası Havalimanı’nı su bastı, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Kahire’de şiddetli yağışlar nedeniyle havalimanını su bastı

Mısır’ın başkenti Kahire’de dün gece şiddetli yağışlar su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle Kahire Uluslararası Havalimanı’nın iç hatlar terminalini su bastı. Bazı uçuşlar, terminali su basması nedeniyle askıya alındı. Kentin bazı kesimlerinde sel nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, caddeleri su bastı.
Şiddetli yağışların bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor. Kahire başta olmak üzere yağışların etkili olduğu Gize ve Kalyubiye’de bazı bölgelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

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