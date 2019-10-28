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28.10.2019 - 12:47 | | DHA

Kahraman polis! Yemek yerken soygunu önledi...

Brezilya'da bir polis memuru mesai saati dışındayken arkadaşlarıyla gittiği fast food lokantasına düzenlenen silahlı soygunu önledi.

Kahraman polis! Yemek yerken soygunu önledi...

Olay, Goiania şehrinde yerel saat ile 01.27'de meydana geldi. Lokantanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mesai saatleri dışındaki bir polis memurunun arkadaşlarıyla birlikte bir fast food lokantasına yemek yediği görülüyor. Daha sonra motosikletli 2 kişi lokantanın önüne geliyor ve biri motosikletten inip, yemek yiyenlerin üzerine silah doğrultarak çalışanların olduğu bölüme doğru ilerliyor. Ancak bu sırada, silahını çeken polis memuru silahlı soyguncuya ateş ediyor ve soyguncuyla aralarında bir süre çatışma yaşanıyor. Bunun üzerine silahlı soyguncu tekrar motosiklete binerek arkadaşıyla beraber olay yerinden kaçıyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 10 kez ateş edildiği, soyguncuların hiçbir şey çalamadan kaçtıkları ve olayda kimsenin yara almadığı belirtildi.

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