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04.12.2019 - 10:06 | | AA

Kammuri Tayfunu'nda can kaybı artıyor

Filipinler'i hafta başında vuran şiddetli tayfun evleri haritadan sildi, yetkililer ölü sayısının 17'ye çıktığını açıkladı.

Kammuri Tayfunu'nda can kaybı artıyor

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, bugün başkent Manila'nın güneyine doğru yayılan tayfun çok sayıda evi adeta yok etti.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Ajansı, tayfun sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Tayfunun etkili olduğu Bicol ve Luzon adalarındaki tarım faaliyetlerinin de en az 15,7 milyon dolar zarara uğradığı belirtildi.

Filipinler'de bu yıl 20'nci tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı güzergahı izleyeceği ifade edilmişti.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde insan da yerlerinden olmuştu.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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