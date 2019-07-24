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24.07.2019 - 10:29| AA

Kamyon kasasından 150 göçmen çıktı

Sebze ve meyve taşıyor gibi görünen kamyon polis aracına çarpmaktan son anda kurtuldu, bunun üzerine polis tarafından durduruldu. Kasadakilerin 66'sı çocuk, 36'sı kadındı ve hepsi aç susuzdu.

Kamyon kasasından 150 göçmen çıktı

Meksika'da federal polis, bir kamyon kasasında günlerce aç ve susuz tutulan 150 göçmen buldu.

Kamu Güvenliği Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde bir otoyolda, göçmenlerin bulunduğu kamyonun şeridinden çıkıp polis devriye aracına çarpacak gibi olması üzerine, polisin aracı yolun kenarına çektiği belirtildi.

Açıklamada, sebze ve meyve taşıyor gibi görünen kamyonun yük bölümünden, yardım isteyen kişilerin sesini duyan polisin, aracın kasasında günlerdir aç ve susuz halde tutulan 150 göçmen bulduğu bildirildi.

Çoğu Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan, 6'sı ise Ekvador'dan gelen göçmenler arasında 66 çocuk ve 36 kadın bulunduğu kaydedildi.

Ülkede, son haftalarda yük sevkiyatı yapıyor gibi görünen kamyon kasalarında yüzlerce göçmenin taşındığı tespit edildi.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarından ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasındaki "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi kararlaştırılmıştı.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana, çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş izni verdiğini kaydetmişti.

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