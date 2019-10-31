Kanada, Katalan lider Puigdemont'un ülkeye girişine izin vermedi

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'e açıklama yapan Carles Puigdemont'un Montreal'deki avukatı Stephane Handfield, müvekkilinin Kanada ziyaretçileri için gerekli Elektronik Seyahat Vizesi başvurusunun, göçmenlik yetkililerince resmen reddedildiğini duyurdu.

Federal mahkemeye başvurup, karara itiraz edeceğini aktaran Handfield, Puigdemont'un vize talebinin reddedilmesine, "İspanya'da aranmasının" gerekçe gösterildiğini ifade etti.

Katalan Lider Carles Puigdemont'u, Kanada'ya davet eden Saint-Jean-Baptiste Cemiyeti isimli Quebec milliyetçisi aşırı sağcı gruptan yapılan açıklamada ise Puigdemont'un Kanada'ya gelişinin engellenmesinin skandal olduğu belirtildi.

Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault, federal hükümetin kararını anlamadığını bildirerek, "Çok şaşırdım. Kanada federal hükümetinden neden bu vizeyi vermeyi reddettiğini açıklamasını istiyorum." dedi.

HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VAR

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası, 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etme kararına rağmen, Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

İspanya'daki Yüksek Mahkeme, hafta başında, 2017 Ekim'de Belçika'ya kaçan Puigdemont için 3'üncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı.