25.12.2019 - 07:09 | | milliyet.com.tr
Kanada'da şiddetli deprem! Büyüklüğü...
Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Port Hardy'nın 177 kilometre batısında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Reuters haber ajansının acil kolduyla duyurduğu habere göre, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Port Hardy'nin 177 kilometre batısında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 1 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Can veya mal kaybı olup olmadığına dair bir çıklama yapılmadı.