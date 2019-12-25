Kanada'da şiddetli deprem! Büyüklüğü...

Reuters haber ajansının acil kolduyla duyurduğu habere göre, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Port Hardy'nin 177 kilometre batısında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 1 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Can veya mal kaybı olup olmadığına dair bir çıklama yapılmadı.