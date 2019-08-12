MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKanarya Adaları'nda orman yangını
12.08.2019 - 11:57| AA

Kanarya Adaları'nda orman yangını

Hafta sonundan bu yana devam eden orman yangınında bin hektarlık alan kül oldu, binden fazla bölge sakini tahliye edildi.

Kanarya Adaları'nda orman yangını

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesiden bu yana devam eden orman yangınında bin hektarlık alan yanarken, binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerince yapılan açıklamalarda, şiddetli rüzgarın etkisiyle henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürmek için 9 helikopter ve 2 uçağın yardımıyla 230 kişilik ekibin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, başta Tejada, Artenara ve Galdar olmak üzere 8'den fazla yerleşim yerinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Büyük Kanarya'da cumartesiden bu yana devam eden orman yangınında şu ana kadar bin hektarlık alan yandı.

Bu arada yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Sıradaki Haber