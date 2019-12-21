MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kanlı isyan
ABONE OL
21.12.2019 - 11:40 | | AA

Kanlı isyan

Honduras'ta cezaevlerinde acil durum ilan edilmesini kabul etmeyen mahkumlar, Tela kentindeki hapishanede isyan çıkardı. Çıkan çatışmalarda en az 18 can kaybı var, çok sayıda yaralı hastaneye taşındı.

Kanlı isyan

Honduras'ta bir hapishanede çıkan isyanda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümetin birkaç gün önce ülkedeki hapishane yönetimi sisteminde acil durum ilan ederek, cezaevlerindeki sivil yönetimleri asker ve polislerin liderliğindeki özel bir komisyonla değiştirme kararı sonrası, Atlantida bölgesindeki Tela kentinde bir hapishanede isyan çıktı.

Yeni hapishane komuta sistemi sözcüsü Jose Coello, isyan çıktığında yeni komisyonun Tela hapishanesinde henüz göreve başlamadığını belirtti.

Coello, 18 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı isyanı bastırmak için Tela'ya güvenlik güçleri sevk edildiğini, isyanla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Honduras hapishanelerini asker ve polislerin devralması sürecinin en az 6 ay sürmesi bekleniyor. Yetkililer, bu süre içinde hapishanelerdeki yolsuzluk ve şiddetin kökünü kazımak istiyor.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Biri lise biri üniversite öğrencisiydi... Acı son

    Biri lise biri üniversite öğrencisiydi... Acı son

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Sır perdesi aralandı! 25 yıldır çözülememişti

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber