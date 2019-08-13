‘Kanserle savaş’ derken dikkat

Yararı değil zararı var

Kanada Queen’s Üniversitesi’nden psikolog David Hauser ve Güney Kaliforniya Üniversitesi psikoloji profesörü Norbert Schwarz, kanser tedavisi için kullanılan “savaş” teriminin etkilerini araştırdı. The Guardian’da yer alan habere göre sadece “Kanserim” ya da “Hasta kanserli” demek yerine genelde “Hastalar düşman hücrelerinin saldırısı altında, kanserli hücrelerle savaşıyor” ifadelerinin kullanılması fayda sağlamıyor aksine olumsuz bir etki yapıyor. Tedavinin “zor” olarak algılanmasına ve hastaların korku yaşamasına yol açıyor.

Ölümcül olabilir

Araştırmaya göre, hastalar kendilerini “çatışmaya” hazır hissetmediği veya yetersiz hissettiği zaman bu tip metaforlar hastalar üzerinde baskı yaratıyor. Araştırmanın yazarları kanserle mücadele konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bu terminolojiyi kullanmamalı uyarısı yapıyor. Psikolog David Hauser, “İnsanlar bu metaforları fayda sağlasın diye yapıyor, en azından olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyor” dedi. Çatışmalardan örnekler içeren metaforların olumsuz etkilerinin ise daha da ölümcül olabileceği belirtiliyor.