06.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER
Kar leoparları İskoçya’da
Doğada oldukça nadir görülen ve fotoğraflaması en zor hayvanlardan olduğu kabul edilen kar leoparları, İskoçya’daki Highland Vahşi Yaşam Parkı’nda görüntülendi. Yeni doğan yavrular ve anneleri büyük ilgi çekiyor.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.