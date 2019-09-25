Karar ‘hukuksuz’

11 üyenin oy birliğiyle aldığı kararda “Bu normal bir erteleme değil. Parlamentonun rolünü yerine getirmesini engelledi” ifadesi kullanıldı. Brexit gibi ülke için önemli konularda parlamentonun söz söyleme hakkına vurgu yapıldı. Hükümde, “Tatil kararı, meşru bir sebep olmadan parlamentonun yasama organı olarak anayasal görevini yerine getirmesini engelleyecek bir etkiye sahip olması durumunda yasa dışıdır. Parlamentonun 5 hafta tatil edilmesinin niçin gerekli olduğu konusunda mahkemeye gerekçe sunulmadı. (Bu durumda) Kararın yasa dışı olduğu sonucuna varmak zorundayız” ifadesine yer verildi. Johnson’ın parlamentoyu tatil etme konusunda Kraliçe II. Elizabeth’e sunduğu gerekçesinin yasa dışı olduğu ifade edilerek tatil kararı yok hükmünde sayıldı. Mahkemenin kararının ardından parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nın Başkanı John Bercow, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Parlamento idarecilerine, parlamentonun yarın (bugün) 11.30’da işbaşı yapması için gereken hazırlıkları tamamlaması talimatı verdim” dedi. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, hükmün aynı zamanda demokrasinin Johnson tarafından aşağılandığını ve görevin kötüye kullanıldığını da ortaya koyduğunu savundu. Liberal Demokrat Parti lideri Jo Swinson, “(Johnson) Kraliçe’yi ve ülkeyi yanılttı, halkın temsilcilerini yasa dışı şekilde susturdu” dedi. İskoçya Ulusal Partisinin İngiltere Parlamentosundaki grubunun lideri Ian Blackford, Johnson’ın karar sonrası istifa etmesi gerektiğini kaydetti. Aşırı sağcı Brexit Partisi lideri Nigel Farage, “Kraliçe’nin konuşmasını iptal etme ve tatil kararı şimdiye kadarki en kötü siyasi karardı” dedi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karara ilişkin “Yargı kararlarına saygı gösteririz. Doğru olduğunu sanmıyorum ancak karara uyacağız. Bu ülkenin AB’den çıkmasını durdurmak isteyen birçok kişi var” dedi.