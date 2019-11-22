MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriKardeşini başbakan olarak atadı
22.11.2019 - 09:43 | | AA

Kardeşini başbakan olarak atadı

Sri Lanka'daki seçimde ipi göğüsleyerek cumhurbaşkanı olan Rajapaksa, ilan ettiği kabinede kardeşini ilk sıraya koydu.

Kardeşini başbakan olarak atadı

Sri Lanka’da geçen hafta sonu düzenlenen seçimi kazanarak göreve gelen Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, geçici kabinesini belirledi.

Rajapaksa, 15 üyeli geçici hükümetine başbakan olarak kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'yı atadı.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, anayasanın izin verdiği en kısa sürede genel seçime gideceğini bildirdi.

Meclisin normal dönemi ağustosta sona eriyor ancak Sri Lanka anayasası cumhurbaşkanının mart ayında parlamentoyu feshederek seçim düzenlemesine olanak veriyor.

Emekli bir asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.

Askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenen Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

    Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştüBrezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM giriş ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli personel tercihleri

    ÖSYM giriş ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli personel tercihleri

    Dolandırıcılar dolandırıldıklarını polisten öğrendi!

    Dolandırıcılar dolandırıldıklarını polisten öğrendi!

    EYT netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belli oldu

    EYT netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belli oldu

    Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı... Nazlı'ya idari soruşturma başladı

    Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı... Nazlı'ya idari soruşturma başladı

    Sıradaki Haber