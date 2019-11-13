Kartel hayatını anlatacak!

‘Biçilmiş kaftan’



Meksikalı uyuşturucu baronu “El Chapo” (Bücür) lakaplı Joaquín Guzman ve ailesi yine gündemde. Bu kez aile Bücür’ün eski güzellik kraliçesi eşi Emma Coronel Aispuro ile ilgili bir haberle gündeme geldi. Televizyon dünyasına adım atan 30 yaşındaki Aispuro, Amerikan VH1 kanalında yayınlanan “Cartel Crew” (Kartel Elemanları) adlı reality şov programına katılacak. Bu bölüm, 18 Kasım’da yayınlanacak. Bu bölümde Aispuro’nun karteli, uyuşturucu dünyasını ve derin aile ilişkilerini anlatması bekleniyor. El Chapo’yla 18 yaşındayken tanıştığı El Chapo ile 12 yıldır evli olan Aispuro’nun bu program için biçilmiş kaftan olduğu ifade ediliyor.









‘Vaftiz Annesi’yle...

‘Vaftiz Annesi’yle... Reality şovda, eskiden uyuşturucu dünyası içinde yer alan 8 kişinin hayatları ve bu dünya dışında var olma çabaları anlatılıyor. Yayınlanan tanıtım videosunda Aispuro’nun şovda yer alan Michael Blanco ile Miami’de bir yatta buluştuğu görüldü. Blanco, “Kokain Vaftiz Annesi” olarak tanınan Griselda Blanco’nun en küçük oğlu. Meksika’da yakalanan ve ABD’ye teslim edilen uyuşturucu Sinaloa karteli lideri El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Aispuro, eşinin tüm duruşmalarında yer almış ve ifade vermişti. Guzman, kaçakçılık ve şiddet eylemleri başta olmak üzere yaptığı yasa dışı işlerin büyüklüğü nedeniyle Pablo Escobar’dan sonra en kötü şöhretli kartel lideri olarak tanınıyor.