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03.12.2019 - 13:05 | | AA

Kartel lideri yakalandı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin en büyük kartelini yöneten Peralta, Kolombiya'da ele geçirildi. 'Cesar the Abuser' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı, FBI tarafından da aranıyordu.

Kartel lideri yakalandı

Dominik Cumhuriyeti'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan en büyük örgütün elebaşı Cesar Emilio Peralta Kolombiya'da yakalandı.

Dominik Cumhuriyeti Başsavcısı Jean Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında, Dominik Cumhuriyeti makamları ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranan "Cesar the Abuser" lakaplı uyuşturucu baronu Peralta'nın ele geçirildiğini açıkladı.

Rodriguez, Peralta'nın Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela ve ABD çapında uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlandığını ifade etti.

Dominikli uyuşturucu baronunun Güney Amerika ülkesinde olduğu tespit edilir edilmez operasyonun başlatıldığını kaydeden Rodriguez, zanlının Kolombiyalı, Dominik Cumhuriyetli ve Amerikalı yetkililerin iş birliğiyle yakalandığını söyledi.

Rodriguez, örgütün, parasını akladığı Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'daki kulüp ve restoranlarının kapatılmasıyla ağustosta dağıtıldığını ve o tarihten bu yana 5 elebaşı ve 13 üyesinin yakalaması için 60'tan fazla operasyon yapıldığını dile getirdi.

Dominikli yetkililer, Peralta'nın örgütünün, Dominik Cumhuriyeti'ni, uyuşturucunun Güney Amerika'dan ABD'ye ulaştırılmasında bir köprü olarak kullandığını aktardı.

Dominik Cumhuriyeti'nin, Venezuela ve Güney Amerika'nın diğer bölgelerinden uyuşturucu kaçakçılığında, ABD ve Avrupa'ya geçiş noktası olarak kullanıldığı biliniyor.

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