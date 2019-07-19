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19.07.2019 - 12:26| AA

Katliam yapıp market ve dükkanları ateşe verdiler

Nijerya'da terör estiren silahlı saldırganlar kuzeybatıdaki Goronyo bölgesinde 23 kişiyi öldürdü.

Katliam yapıp market ve dükkanları ateşe verdiler

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı saldırı düzenlendi. Eyaletin polis birimi halkla ilişkiler yetkilisi Abubekir Sadık, Sokoto eyaletinin Goronyo bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 23 kişi öldürüldü.

Bölge sakinleri, saldırganların market ve dükkanları da ateşe verdiğini aktardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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