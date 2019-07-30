30.07.2019 - 09:10
'Kayıp kızları ben öldürdüm' itirafı
Romanya’da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ortadan kaybolması olayında gözaltına alınan şüphelinin avukatı, müvekkilinin genç kızı ve 18 yaşındaki bir diğer kızı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.
65 yaşındaki zanlı Gheorge Dinca, polisteki sorgusunda, geçen çarşamba kaybolan 15 yaşındaki Alexandra Macesanu’yu ve nisan ayından beri haber alınamayan 18 yaşındaki Luiza Melencu’yu öldürdüğünü kabul etti. Alexandra Macesanu’nun kaçırıldığı sırada üç kez polisi arayıp, yardım istediğinin ortaya çıkmasından sonra kamuoyu olaya tepki göstermişti. Tepkilerin ardından ülkenin emniyet genel müdürü görevden alınmıştı. Dinca’nın avukatı Alexandru Bogdan, yaptığı açıklamada, müvekkilinin “suçlarını itiraf ettiğini” söyledi.
Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattıİstanbul Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.