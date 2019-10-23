MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKazakistan 'kuş gribi görülmeyen ülke' ilan edildi
23.10.2019 - 15:12 | | AA

Kazakistan 'kuş gribi görülmeyen ülke' ilan edildi

Kazakistan'ın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından "kuş gribi salgını görülmeyen ülke" ilan edildiği bildirildi.

Kazakistan 'kuş gribi görülmeyen ülke' ilan edildi

Kazakistan Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazakistan'ın OIE tarafından kuş gribi görülmeyen ülke ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu başarının Tarım Bakanlığı ve veteriner kurumların sayesinde elde edildiği kaydedildi.

Kanatlı hayvancılığın Kazakistan'ın tarım sanayisinin önemli bileşenlerinden olduğu vurgulanan açıklamada, "Kazakistan'ın kuş gribi görülmeyen ülke ilan edilmesi, ülkenin tarım alanındaki ihracat potansiyelinin uygulanmasını sağlayacak, ülke ekonomisinin gelişmesini ve imajını olumlu etkileyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Dünya çapında hayvan sağlığının iyileştirilmesinden sorumlu Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün merkezi, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.

Esrar stepnenin içerisinden çıktıDüzce’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, stepne içine gizlenmiş 7,5 kilom esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emniyet'ten 'jitem.akrep' açıklaması

Emniyet'ten 'jitem.akrep' açıklaması

DEAŞ operasyonu için düğmeye basıldı! 6 kişi gözaltında

DEAŞ operasyonu için düğmeye basıldı! 6 kişi gözaltında

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama

HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan kadın teröristleri yargıladığı iddiası

HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan kadın teröristleri yargıladığı iddiası

Sıradaki Haber