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18.10.2019 - 08:14 | | AA

Kazakistan, UAEA'nın uranyumlarını muhafaza edecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumlarının ilk bölümü muhafaza edilmek üzere Kazakistan'daki uluslararası uranyum bankasına ulaştırıldı.

Kazakistan, UAEA'nın uranyumlarını muhafaza edecek

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Öskemen kentindeki düşük seviyede zenginleştirilmiş uluslararası uranyum bankasında, nükleer elektrik santralleri reaktörleri için yakıt hazırlanması amacıyla yüksek ısıda gaz haline gelmiş şekliyle (hekzaflorür) 90 metrik tona kadar düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumun muhafaza edileceği belirtildi.

UAEA'nın düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumlarının ilk bölümünün muhafaza edilmek üzere uranyum bankasına getirildiği bildirilen açıklamada, bankada yer alacak rezervin radyoaktif atık olmadığı, insanlara ve çevreye zarar vermeyeceği kaydedildi.

Düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum bankası, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle 2017 yılında Öskemen kentideki Ulba Metalürji Fabrikası bünyesinde açılmıştı.

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