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18.08.2019 - 09:55| DHA

Kazakistan’da bir kadın 3 ayda 2 kez doğum yaptı!

Kazakistan’da bir kadın, Mayıs ayında bir kız çocuğuna doğum yaptı. Aradan 3 ay geçtikten sonra Ağustos ayında ise bir erkek çocuğu doğurdu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, bu durumun çok nadir gerçekleştiğini söyledi.

Kazakistan’da bir kadın 3 ayda 2 kez doğum yaptı!

Sıra dışı olay, Kazakistan’ın batısındaki Uralsk şehrinde meydana geldi. 24 Mayıs günü bir kız çocuğuna doğum yapan 29 yaşındaki Lilia Konovalova, yaklaşık 3 ay sonra bir de erkek çocuk doğurdu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Uralsk'ta benzersiz bir vaka ortaya çıktı. 29 yaşındaki Lilia Konovalova, 3 aylık bir farkla 2 bebek doğurdu. Lilia’nın kızı doğmuş ve 3 ay sonra, uzun zamandır beklenen oğlu doğmuştur” ifadeleri kullanıldı.

 ’ELLİ MİLYONDA BİR’

Bakanlık, bu vakanın çok nadir olduğunu belirterek, 50 milyonda bir gerçekleşebileceğini söyledi. Doktorlar, bu nadir durumun, Lilia’nın 2 adet rahme sahip olması ve bebeklerin bu rahimlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmesiyle açıklanabileceğini söyledi.

 

 

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