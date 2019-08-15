Kediniz ot yiyorsa...

Yapılan bir araştırma, kedilerin ot yemelerinin sebebinin bağırsak parazitlerinden kurtulmak olduğunu ortaya koydu. Geçmişten günümüze çeşitli evrim geçiren kedilerin bu özelliğinin atalarından kalma olduğu belirtiliyor. Veterinerlerin ilaçların bulunmadığı zamanlarda kedilerin kendilerini korumak için geliştirdikleri yöntemle asıl amacın kendilerini kusturmak değil parazitleri temizlemek olduğu aktarılıyor.