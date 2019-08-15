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15.08.2019 - 08:47| DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kediniz ot yiyorsa...

Kedi sahibi olanlar türlü çeşit mamalarla besledikleri kedilerinin yine de gidip ot yemesine bir türlü anlam veremezler.

Kediniz ot yiyorsa...

Yapılan bir araştırma, kedilerin ot yemelerinin sebebinin bağırsak parazitlerinden kurtulmak olduğunu ortaya koydu. Geçmişten günümüze çeşitli evrim geçiren kedilerin bu özelliğinin atalarından kalma olduğu belirtiliyor. Veterinerlerin ilaçların bulunmadığı zamanlarda kedilerin kendilerini korumak için geliştirdikleri yöntemle asıl amacın kendilerini kusturmak değil parazitleri temizlemek olduğu aktarılıyor.

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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