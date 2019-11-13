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13.11.2019 - 11:24 | | AA

Kedisini uçağa gizlice sokunca...

Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, kilosundan ötürü kedisinin uçağa alınmaması üzerine daha hafif bir kediyi tarttırarak şişman kedisini uçağa alan kişiyi bonus programından çıkarttı.

Kedisini uçağa gizlice sokunca...

Rusya'da yaşanan olayda, Mihail Galin'in, Moskova'dan Vladivostok'a giden Aeroflot uçağına kedisiyle binmesine izin verilmedi.

Aeroflot'un en fazla 8 kiloya kadar kedilerin uçağa alınmasına yönelik kuralı uyarınca "Viktor" adlı 10 kiloluk kedisinin uçağa alınmaması üzerine Galin, arkadaşının 8 kilodan hafif kedisini Aeroflot yetkililerine tarttırarak Viktor'u uçağa aldı.

Galin'in, kedisi Viktor'un uçaktaki fotoğraflarını sosyal medya hesaplarına yüklemesi üzerine Aeroflot tarafından inceleme başlatılırken Galin'in şirket kurallarını ihlal ettiğine karar verildi.

Aeroflot'un karar neticesinde 14 yıllık müşterisi olan Galin'i şirketin bonus programından çıkartması, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Galin'in tekrar Aeroflot programına alınması talep edildi

İnternette başlatılan kampanyayla, Galin'in tekrar Aeroflot programına alınması talep edildi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Doğa ve Çevreyi Koruma Komitesi Başkanı Vladimir Burmatov da Aeroflot'a bir yazı göndererek, Galin'in tekrar Aeroflot programına alınmasını ve şirketin, hayvanların uçakta taşınmasına yönelik kurallarını gözden geçirmesini talep ettiklerini açıkladı

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