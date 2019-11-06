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06.11.2019 - 12:55 | | AA

Kediyi kurutma makinesinin içine atan adama 34 ay hapis

Malezya'da kuru temizleme dükkanında, hamile kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldüren adam, halktan gelen tepkiler üzerine tutuklanarak 34 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kediyi kurutma makinesinin içine atan adama 34 ay hapis

Bernama haber ajansına göre, başkent Kuala Lumpur'da kuru temizleme dükkanında çalışan 42 yaşındaki K. Ganesh, bir kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldürdüğünü gösteren güvenlik kamerası kaydının sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alındı.

Ganesh'i yargılayan Selayang Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın "hayvana eziyet etme" suçundan hapis ve para cezasına çarptırılması yönünde hüküm verdi.

34 ay hapse mahkum edilen işçi 40 bin Malezya ringgiti (55 bin TL) para cezasına da çarptırıldı.

Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyorKilis’te yaşayan Mustafa Berksözlü, 55 yıl önce askerde çay yüzünden yediği tokadın ardından bir daha çay içmedi. 55 yıldır ağzına çay sürmeyen Mustafa Berksözlü, "Beni idam sehpasına çıkarsalar, çay içmezsen seni asacağız deseler, o çayı içmem" diye konuştu.
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