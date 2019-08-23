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23.08.2019 - 08:36

Kendini stada kelepçeledi

Zor günler geçiren İngiltere’nin köklü kulüplerinden Bury ligde 4 hafta geçmiş olmasına rağmen finansal durumlardan dolayı hiçbir maçına çıkamadı.

Kendini stada kelepçeledi

1885’ten bu yana İngiltere futbolunda yer alan takımın eski yöneticisi Joy Hart, bu durumu protesto etmek için Gigg Lane Stadı’na kendini kelepçeledi. Hart, babasının 44 yıldır kulüpte yer aldığını belirterek “Bir şeylerin yapılması gerek. Lütfen bize yardım edin. Ya kulübe destek olacak birilerini bulun ya da bu takımı birine satın. Kulüp o şehir için her şeydir” dedi. Bury takımı bir çözüm bulamazsa ligden düşürülecek.

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