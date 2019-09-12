MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKendisinden ücret isteyen otobüs sürücüsünü darbetti
12.09.2019 - 14:16| DHA

Kendisinden ücret isteyen otobüs sürücüsünü darbetti

Rusya'da bir genç, bindiği otobüs sürücüsünün kendisinden otobüs ücretini istemesi üzerine, sürücü ile tartıştı. Genç, kısa süreli itişmenin ardından sürücüye yumruk atınca yolcular tarafından otobüsten indirildi. Polis, saldırgan genci arıyor.

Kendisinden ücret isteyen otobüs sürücüsünü darbetti

Rusya'nın Dzerjinsk kentinde bir genç, bindiği otobüsün ücretini ödemeyince sürücü ile tartıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, sürücü ve gencin bir süre tartıştığı, ardından kısa süreli bir arbede yaşandığı görüldü. Yolcuların da müdahale etmeye çalıştığı genç, otobüs sürücüsüne sertçe bir yumruk attıktan sonra yolcular tarafından otobüsten indirildi.

Polisten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan sürücünün omzunda morluklar olduğu ve yüzünde şişlik olduğu belirtildi. Saldırgan gencin ise polis tarafından arandığı açıklandı.

    9 tonluk beton mevziler sınırdaSuriye sınırındaki birliklere gönderilen beton mevziler Reyhanlı ilçesine ulaştı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    194 ülkede kırmızı bültenle aranıyordu! Fransa'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

    194 ülkede kırmızı bültenle aranıyordu! Fransa'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

    Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli olacak

    Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli olacak

    9 tonluk beton mevziler sınırda

    9 tonluk beton mevziler sınırda

    Literatüre geçti! Bir ilk...

    Literatüre geçti! Bir ilk...

    Sıradaki Haber