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02.12.2019 - 18:48 |

Kendisine işkence ve tecavüz eden DEAŞ'lı teröristten yıllar sonra hesap sordu

14 yaşında aylarca DEAŞ'lı bir teröristin işkence ve tecavüzüne maruz kaldı. Yeni bir hayata başlamak istediği Almanya'da, hayatını karartan adamla tekrar karşılaştı. Irak'a dönen Ezidi kadın, 4 yıl sonra, teröristten hesap sordu.

Kendisine işkence ve tecavüz eden DEAŞ'lı teröristten yıllar sonra hesap sordu

Aşvak Hacı Hamid, DEAŞ'lı teröristin eline geçtiğinde 14 yaşındaydı.

TRT Haber'de yer alan habere göre Hamid, Musul'da bir köle pazarından 100 dolara satın alındıktan sonra 3 ay boyunca işkence ve tecavüze maruz kaldı. DEAŞ'lı teröristin elinde hayatı tam anlamı ile kabusa döndü.

Irak'tan kaçan Ezidi kadın, 2015'te ailesi ile birlikte Almanya'ya sığındı. Hayatını kabusa çeviren adamla Almanya'da 2 yıl arayla 2 kez karşılaştı.

Almanya DEAŞ'lı teröriste mülteci statüsü vermiş

Ezidi kadın polise başvurdu ancak, Alman makamları bir şey yapamayacaklarını belirtti. Çünkü DEAŞ'lı teröriste mülteci statüsü verilmişti.

19 yaşındaki kadın, Irak'a döndü ve mülteci kampında yaşamaya başladı.

Yıllar sonra DEAŞ'lı teröriste hesap sordu

Genç kadın yıllar sonra DEAŞ'lı teröristle tekrar yüzyüze geldi. Irak Ulusal İstihbarat Servisi'nce kaydedilen görüntü, Pazar gecesi Irak televizyonunda yayınlandı. Hamid, 4 yıl sonra, hayatını karartan teröristin karşısına geçerek hesap sordu.

Hamid, DEAŞ'lı teröriste, "Bana tecavüz ettiğinde 14 yaşındaydım. Biraz duygun olsaydı, 14 yaşındayken bana tecavüz etmezdin." dedi ancak yaşadıklarının etkisiyle bayılarak yere yığıldı.

Terör örgütü DEAŞ 2014'te, Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı Irak'ın Sincar bölgesini ele geçirdi. Örgüt Sincar'da, binlerce Ezidi'yi öldürdü, 6 bin 500 kişiyi de kaçırdı. Bu insanların sadece yarısı örgütün elinden kurtulabildi.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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