Kennedy ailesinden bir kayıp daha...

Ölüme ilişkin Kennedy ailesinden yapılan açıklamada, olaydan duyulan üzüntü dile getirilirken, medyada yer alan detaylarda, acil sevisin Kennedy konutundan arandığı ve Kennedy Hill’in kaldırıldığı hastanede öldüğü aktarıldı. Saoirse Kennedy Hill’in ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, ABD medyası Saoirse’nin, aşırı dozda uyuşturucudan ölmüş olabileceği iddiasında bulundu. Polisin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Geçmişte depresyon geçirdiği de belirtilen Saoirse’nin, 2016’da bir okul gazetesine “Depresyonum ortaokul yıllarımın başına dayanıyor ve hayatımın geri kalanı boyunda benimle olacak” diye yazdığı belirtiliyor. Robert ve Ethel Kennedy çiftinin 5. çocuğu olan Courtney’nin kızı Saoirse 22 yaşındaydı.

Ailenin kayıpları

ABD eski Başkanı John F. Kennedy 1963’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

1968 yılındaki başkanlık seçimine aday olan kardeş Robert Kennedy de suikasta kurban gitmişti.

Eski Başkan Kennedy’nin oğlu John F. Kennedy Jr., 1999’da kullandığı özel uçağın denize düşmesi sonucu ölmüştü. Kazada, John F. Kennedy Jr’ın eşi de hayatını kaybetmişti.