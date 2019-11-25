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25.11.2019 - 15:24 | | İHA

Kenya’daki toprak kaymasında ölü sayısı 56’ya yükseldi

Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi.

Kenya’daki toprak kaymasında ölü sayısı 56’ya yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da Cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana gelmişti. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu toprak altında kalanların cesetlerine ulaşıldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 24’ten 56’ya yükseldiği belirtildi.

Toprak kayması sonucu bazı yollar kullanılamaz hale geldi. Evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı.

Ülkenin kuzeyinde cuma günü etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden olmuştu.

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