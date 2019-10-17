MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKerkük'teki gösteriler sona erdi
17.10.2019 - 20:27 | | AA

Kerkük'teki gösteriler sona erdi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, Kerkük'ün güvenliğini sağlayan özel gücün karargahının Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesi yönündeki kararından vazgeçmesinin ardından, kentteki gösteriler sona erdi.

Kerkük'teki gösteriler sona erdi

Abdulmehdi'nin 15 Ekim'de Kerkük'ün güvenliğini sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının bulunduğu karargaha KDP'nin yerleşmesi yönünde talimat yayımlamasından bu yana kentte gösteriler düzenleniyordu.

Karara Türkmen ve Araplar yoğun tepki gösterirken, hükümetin geri atmasıyla gösteriler bugün sona erdi.

61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının önünde göstericiler adına açıklama yapan Ali Rıza, "Talebimiz yerine getirildiği için gösterilere son verdik.'' dedi.

Göstericilerin sesine hızlı bir şekilde kulak verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Rıza, ''Hükümet, 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının karargahına siyasi parti yerleşmeyeceği sözünü verdi.'' diye konuştu.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, 15 Ekim'de Kerkük'te güvenliği sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı gücünün kentteki karargahının boşaltılarak, KDP'ye devredilmesi yönünde talimat yayımlamıştı. Karara tepki gösteren Kerküklüler, 61. Tugayın Şorav bölgesindeki karargahı önünde 15 Ekim'den bu yana gösteri düzenliyordu.

61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Başbakan Abdulmehdi'nin kararıyla 23 Ocak'ta Kerkük'te güvenliği sağlama görevini İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Gücünden devralmıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

 

 

    "Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir."
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2019 e Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı

    KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2019 e Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı

    Son dakika | İşte 13 maddelik o anlaşma! Türkiye ile ABD'den ortak açıklama...

    Son dakika | İşte 13 maddelik o anlaşma! Türkiye ile ABD'den ortak açıklama...

    Süper Loto sonuçları açıklandı 17 Ekim (MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

    Süper Loto sonuçları açıklandı 17 Ekim (MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

    Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, harekata ara vereceğiz

    Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, harekata ara vereceğiz

    Sıradaki Haber