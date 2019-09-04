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04.09.2019 - 12:52| İHA

Keskin nişancı rehineyi tek kurşunla kurtardı

Çin'in Nanning şehrindeki metro istasyonunda yaşanan rehine krizi keskin nişancının usta atışı sayesinde çözüldü.

Keskin nişancı rehineyi tek kurşunla kurtardı

Çin'in Nanning şehrindeki metro istasyonunda yaşanan rehine krizi güvenlik kameralarına yansıdı. Metro istasyonunda bir kadın, eli bıçaklı bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine gelen polis 2 saat boyunca bıçaklı adamı ikna etmeye çalıştı. Olay yerine getirilen keskin nişancı Zeng Hao kendini gizlemek amacıyla bir arkadaşının bacaklarının arkasında yüzü koyun yatarak nişan aldı. 2 saatin sonunda şüpheli elindeki bıçakla rehineye zarar verme girişiminde bulunduğunda, keskin nişancı adamı vurarak öldürdü ve rehineyi kurtardı.

Keskin nişancı rehineyi tek kurşunla kurtardı


"İLK DEFA VURMAK ZORUNDA KALDIM"

SWAT (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi) kaptanı olan Zeng Hao yaptığı açıklamada, “Olay yerine çağrıldığımda günlük eğitimimi yeni bitirmiştim. Nişan alabilecek en iyi yeri bulmak için eğitim ekipmanlarımı üzerimde tuttum. Müzakereleri dinleyerek yaklaşık iki saat orada kaldım. Ellerim ve omuzlarım birçok kez uyuştu ancak hedefe odaklanmayı başardım ve şüpheliyi kafasından vurdum. Çünkü şüpheli rehinenin arkasında oturuyor, onu tutuyordu. Şüphelinin kafasının sadece 10 santimetrelik bir bölümü görünüyordu. Başka bir yere nişan almak rehineye zarar verebilirdi. 19 yıldır polis memuruyum ve birçok rehine krizinde yer aldım. İlk defa bir şüpheliyi vurmak zorunda kaldım" dedi.

Şahısla 2 saat boyunca müzakerelerde bulunan polis görevlisi Qi ise yaptığı açıklamada, “Şüpheli iletişim kurmayı ve konuşmayı reddediyordu. Ona nereli olduğunu ve neden bunu yaptığını sordum. Daha sonra kadının gitmesine izin vermesini istedim ve ona su ikram ettim. Ancak şüpheli her şeye hayır cevabı verdi" dedi.

Zeng Hao ve arkadaşları başarılarından dolayı ödüllendirildi.

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