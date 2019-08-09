Keşmir’de gerilim sürüyor

Hindistan’ın özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir bölgesinde gerilim sürüyor. Hindistan’ın bölgeye yönelik uyguladığı haberleşme ambargosu devam etse de, Keşmir’de gözaltıların sürdüğü yönünde bilgiler geliyor. Hindistan’da, Cammu Keşmir bölgesiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından gerginlik sürerken, en az 500 kişinin gözaltında olduğu bildirildi. Ülke basınında yer alan haberlerde, Hindistan’ın Cammu Keşmir’i ikiye bölme ve eyaletin özel statüsünü ortadan kaldırma kararıyla ilgili bölgede gerginlik devam ederken polisten kaçan bir protestocunun Jhelum Nehri’ne atladığı ve yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bölgede olası şiddet olaylarını engellemek için son birkaç günde aralarında politikacı ve aktivistlerin de bulunduğu en az 500 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaşmir içinde protesto gösterilerinin gerçekleştiği öğrenilirken, bu eylemlerle ilgili bilgi paylaşımı yapılmıyor. Buna karşın pazar günüden itibaren Keşmir’in en büyük kenti Srinagar’da ara ara gerçekleşen eylemlerde 13 Keşmirlinin yaralandığı belirtiliyor. Çok yüksek güvenlik önlemlerine karşın eylemcilerin fırsat bulduklarında protesto gösterisi gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

‘Çatışma istemiyoruz’

Pakistan’ın kararın ardından Hindistan’a yönelik diplomatik baskısı da sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Keşmir’de yaşananlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hindistan’ın Cammu Keşmir’e 180 bin ek askeri güç gönderdiği, telefon, internet ve ulaşım hatlarının kesildiği ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgilerini de paylaşan Kureyşi, atılan bu adımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına da aykırı olduğunu söyledi.

Kureyşi, basına yaptığı açıklamadaysa, Pakistan’ın diplomatik çözümden yana olduğunu ve yeni bir askeri çatışma istemediklerini belirtti. Kureyşi, “Askeri müdahale ihtimalini değerlendirmiyoruz” dedi.

‘BM kararlarına uyulmalı’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, “Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir. Bu sorun, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir” diye konuştu.

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da, düzenlediği basın toplantısında Keşmir’in statüsünün değiştirilmesiyle ilgili “Bu tür düzenlemelerin ardındaki amaç, bölgesel eşitsizliği ele almak ve idari verimliliği artırmaktır” ifadelerini kullandı.