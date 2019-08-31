Keşmir’de işkence iddiası

Hindistan’ın bu ayın başında Cammu Keşmir’in özel statüsünü ortadan kaldırması ve eyaleti iki birlik toprağına bölme kararı sonrası bölgede kısıtlamalar devam ediyor. Kısıtlamaların dışında, bölgede yaşayanlara yönelik polisin sert tutumu bir kez daha gündeme geldi.



Hindistan tarafından Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsüne son verilmesinin ardından güvenlik güçlerine “dayak” ve “işkence” suçlaması yöneltildi. İngiliz yayın kurumu BBC’de yayınlanan bir haberde, Keşmir’de yaşayan çok sayıda köylünün, güvenlik güçleri tarafından sopalarla dövüldükleri ve kendilerine elektrik şoku verildiğini ileri sürdükleri belirtildi. BBC muhabiri, söz konusu haberde, ziyaret ettiği köylerde yaşayan bazı kişilerin kendisine, güvenlik güçlerinin neden olduğunu söyledikleri yaralarını gösterdiğini anlattı.



Ordu reddetti



Habere göre, bir köyde halk, Hindistan’ın söz konusu kararı açıklamasından saatler sonra ordu mensuplarının ev ev dolaşmaya başladığını ileri sürdü. İki erkek kardeş, uyandırıldıklarını ve dışarı çıkarılarak köyün diğer erkeklerinin toplandığı yere götürüldüğünü, burada işkenceye uğradıklarını aktardı. Muhabir, Keşmir’deki köylerde konuştuğu herkesin, “güvenlik güçlerinin köylülerin gözünü protestolara karşı korkutmak için bu şekilde davrandığına inandığını” söyledi.

BBC’ye açıklamalarda bulunan Hindistan Ordu Sözcüsü Aman Anand ise “İddia edildiği gibi herhangi bir sivile kaba kuvvet uygulanmadığını” savundu. Sivilleri korumaya yönelik birtakım önlemler alındığını belirten Anand, “Ordunun aldığı karşı önlemler nedeniyle yaralanma ya da zayiat olmadığını” iddia etti.



Han: Karşılık veririz



Öte yandan Pakistan’da halk, Başbakan İmran Han’ın çağrısı üzerine Keşmir halkına destek için sokaklara çıktı.



Ülke genelinde düzenlenen etkinliklere katılan eğitim kurumları, devlet ve özel daireler, bankalar, tüccarlar, avukatlar ve askeri yetkililer, Keşmir halkıyla dayanışma içinde oldukları mesajını verdi. İmran Han’ın, “Hindistan’ın (Pakistan’ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir’de) herhangi bir eylemine karşılık vereceğimize dair açıkça bir mesaj vermek istiyorum. Silahlı kuvvetlerimiz her şeye hazır” sözlerine yer verildi.



Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan 370’inci maddesini 5 Ağustos’ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir’i iki birlik toprağına ayırmıştı.