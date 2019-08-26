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26.08.2019 - 09:45| AA

Keşmir'de otobüs uçuruma uçtu

Tartışmalı bölgenin Hindistan tarafında tıklım tıklım dolu aracın 300 metrelik uçuruma devrilmesiyle en az yedi can kaybı var, onlarca yaralı hastanelere taşındı.

Keşmir'de otobüs uçuruma uçtu

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otobüsün Rajouri bölgesine bağlı Dera Gali mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 305 metrelik uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden emniyet güçlerinin ve yöre halkının araçta sıkışan yolcuları çıkardığını aktaran polis, 5 yolcunun olay yerinde, 2 yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polis, kazada yaralanan diğer 25 kişinin hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Rajouri hastanesindeki doktorlar, durumu ağır olan 11 kişinin, merkezdeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiklerini ifade etti.

 

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