Keşmir’de ‘yeni dönem’

Hindistan yönetiminin Cammu Keşmir eyaletine özerk statü veren yasayı iptal etmesinin ardından bölgede uygulanan iletişim ve haberleşme ablukası devam ediyor. Buna karşın bölgede uygulanan sokağa çıkma yasağı ve çeşitli kısıtlamaların, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hafifletileceği bildirildi. Binlerce kişinin evlerinden dahi çıkmasına izin verilmeyen, dükkanların, hatta kliniklerin bile kapalı tutulduğu bölgede, internet ve tüm iletişim araçları da hizmet dışı bulunuyor. Bölgeden isimlerinin anılmaması kaydıyla Reuters ajansına bilgi veren iki polis Salı gecesi yapılan bazı gösterilerde en az 13 kişinin yaralandığını söylediler. Cammu Keşmir’de görev yapan gazetecilerin bölgede hareket etmeleri engelleniyor, video ve fotoğraf çekmeleri kısıtlanıyor.

Modi: Tarihi karar

Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, önceki gün yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir’de durumun kademeli olarak normale döneceğini belirtti. Modi, konuşmasında, Keşmir’e özel statü veren 370’inci maddenin kaldırılmasının “yeni bir dönemi başlattığını” söyledi ve eyaletin Cammu Keşmir ile Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölünmesini “tarihi” olarak nitelendirdi. Modi, Keşmir’in özel statüsünün Pakistan tarafından bazı insanları kışkırtmak için kullanıldığını öne sürdü ve Hindistan’ın bölgeyi “terör ve teröristlerden” temizleyeceğini ifade etti.

Hindistan Başbakanı, ulusa seslendiği konuşmasında hükümetin Keşmir halkının ekonomik fırsatlarını genişletecek adımlar atacağını söyledi. Modi, bölgenin Delhi’den yönetileceği yönündeki kaygıları yatıştırmaya çalışarak, bölgeyi yönetecek meclisler için yakında seçim yapılacağını kaydetti ve “Cammu ve Keşmir halkı kendi yöneticilerini seçme hakkına sahip olacak” diye konuştu.