Kıbrıs’ta yeniden görüşme kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) Lideri Nikos Anastasiadis dün uzun bir aranın ardından, çalkantılı bir dönemde ara bölgede bir araya geldi. Akıncı ile Anastasiadis beş ay aradan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi konutunda görüşme gerçekleştirdi.

Akıncı ile Anastasiadis’in gündeminde Kıbrıs’ın çevresindeki sondaj çalışmaları ve kapalı olan Maraş’ı açma adımlarının yanı sıra iki yıl önce sona eren uzlaşı çalışmalarının yeniden başlatılması vardı. İki lider eylül ayında ABD’nin New York kentinde bir kez daha görüşme kararı aldı.

Üçlü görüşmeye hazırlar

Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler (BM) yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, iki liderin samimi ve yapıcı şekilde görüş alışverişinde bulunduğu ve temel prensipleri derinlemesine ele aldığı kaydedildi. Açıklamada, liderlerin, Jane Holl Lute’un ivedilikle çözüme gidecek sonuç odaklı müzakereleri mümkün kılacak referans şartlarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmesini kararlaştırdığı bildirildi. BM’den yapılan açıklamada, iki liderin aynı zamanda BM Genel Kurulu toplantılarının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le, ileriki süreci planlamaya yönelik üçlü görüşmede bulunmaya hazır oldukları da kaydedildi.

İki lider, elektrik sistemlerinin birbirine bağlı hale gelmesi ve iki toplumun etkileşimini artıracak cep telefonlarının karşılıklı çalışmasını içeren güven artırıcı önlemlerin uygulanmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Açıklamaya göre liderler, BM’nin desteğiyle, tüm Kıbrıslıların günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla teknik komitelerin çalışmalarının yoğunlaşmasını ve daha fazla güven artırıcı önlemi hayat geçirmeyi de yeniden taahhüt etti.