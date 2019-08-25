‘Kim balistik füze denemelerini seviyor’

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kendisiyle dürüst olduğunu söyledi. Trump, “Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık” ifadelerini kullandı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, füze denemelerinin endişeyle karşılandığı vurgulanarak Pyongyang yönetimine askeri gerginliği yükseltecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuldu. Son deneme, Pyongyang yönetiminin 25 Temmuz’dan bu yana yaptığı 7’inci füze denemesi oldu. Uzmanlar, Kuzey Kore’nin füze denemesini, ABD ile Güney Kore arasında 5-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen askeri tatbikata tepki olarak yaptığını belirtiyor.