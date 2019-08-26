Kim: Gerçekten büyük bir silah

Resmi ajans KCNA’ya göre, yeni “süper büyük” çoklu füze fırlatma silahıyla, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un’un gözetiminde deneme atışı yapıldı. Kim, yeni füze fırlatma sisteminin “gerçekten büyük bir silah” olduğu yorumunu yaptı. Güney Kore, Kuzey’in önceki gün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak son bir ayda yedinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti.