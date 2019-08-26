26.08.2019 - 08:27
Kim: Gerçekten büyük bir silah
Kuzey Kore, önceki gün fırlattığı füzelerin yeni “süper büyük” çoklu füze fırlatma sistemiyle yapıldığını duyurdu.
Resmi ajans KCNA’ya göre, yeni “süper büyük” çoklu füze fırlatma silahıyla, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un’un gözetiminde deneme atışı yapıldı. Kim, yeni füze fırlatma sisteminin “gerçekten büyük bir silah” olduğu yorumunu yaptı. Güney Kore, Kuzey’in önceki gün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak son bir ayda yedinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.