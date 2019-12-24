Kim'in füze emri 10 ay sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geçen yıl şubat ayında aralarında çok sayıda füze taşıyıcı ve fırlatıcı araç üretilmesi emrini verdiği bildirildi.

Kyodo ajansının özel haberinde, Kuzey Kore, 2018'de yaklaşık 70 adet füze taşıyıcı ve fırlatıcının yapımında kullanılmak üzere Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkeden parça aldığı bildirildi.

Haberde, Pyongyang yönetiminin ABD ile müzakereleri sürdürürken nükleer ve füze sistemi kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Parçaların montajına, Mart 2018'de Pyongsong'daki 16 fabrikada başlandığı ve Kim'in montaj sürecini takip etmek için fabrikaları ziyaret ettiği kaydedildi.

Kuzey Kore, mayıs ayından bu yana farklı türlerde taşıyıcı ve fırlatıcılarla çok sayıda füze denemesi gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2017'de nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle yaptırım uygulanan Kuzey Kore'ye kitle imha silahlarına da hizmet edebilecek 32 ürününün daha satışını yasaklamıştı.

Söz konusu araç yapımında kullanılan materyaller arasında Çin'e ait herhangi bir parçanın bulunmasının, BM'nin ilgili yaptırımlarının ihlali anlamına geldiğine işaret edildi.