Kırılgan ateşkes

İsrail’in İslami Cihat yönetimini hedef alan hava saldırılarının ardından Gazze’de yaşanan gerginlik sürüyor. Dün İslami Cihat Hareketi, Mısır’ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurdu. İslami Cihat sözcüsü Musab el-Bureym, Gazze’de ateşkesin sağlandığını ve bunun dün yerel saatle 05.00’te yürürlüğe girdiğini söyledi. Bureym, ateşkesin, İslami Cihat’ın daha önce öne sürdüğü şartlar doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, daha önce yaptığı açıklamada, ateşkes sağlanması için “suikastların durdurulması, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanların hedef alınmaması ve 2018’in sonunda Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda Gazze’deki ablukanın kaldırılması konusunda İsrail’le varılan uzlaşmanın uygulanması” şartlarını getirdiklerini söylemişti.



5 roket daha



Ancak ateşkes açıklamasına rağmen bölgede gernilik dinmedi. Ateşkesten saatler sonra, Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’den atılan 5 roket nedeniyle ülkenin güneyindeki Netivot kentinde roket alarmlarının çaldığı belirtildi. Atılan roketlerden ikisinin “Demir Kubbe” hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, diğer 3 roketin herhangi bir yerleşim yerine düşüp düşmediğine ilişkin bilgi verilmedi.



Öte yandan İsrail’in hava saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli sayısının 34’e yükseldiği açıklandı. Son olarak önceki gece İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında İslami Cihat Hareketi’nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika’nın da hayatını kaybettiği belirlendi.

İsrail ordusunun salı sabahı Gazze’de İslami Cihat Hareketi’nin komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu. İslami Cihat, saldırıya roket atışlarıyla karşılık vermişti. İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze’de İslami Cihat’a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, Filistinli direniş örgütü ise İsrail tarafına 360’tan fazla roket atmıştı.



‘Gazze’de kurallar değişti’



İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze’de varılan ateşkese rağmen İsrail’in suikast saldırılarını sürdüreceğini ima etti. Katz, İsrail radyosuna verdiği röportajda, “İsrail, kendisine zarar vermek isteyen herkese zarar verecektir” ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanı ayrıca, İsrail ordusunun salı günü başlattığı ve dün sabah sağlanan ateşkesle sona eren saldırılarda İslami Cihat’a “ağır darbe” vurulduğunu dile getirdi. Öte yandan geçen hafta Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından Savunma Bakanlığına getirilen Naftali Bennett, Gazze’deki Filistinli grupların liderlerinin artık “korkması” gerektiğini ifade etti. Bennett, “Gazze’deki kurallar değişti. Oyundaki yeni kurallar oldukça açık: İsrail ordusu bağımsız olarak hareket edebilecek. İsrail’e zarar vermek isteyenler ne evlerinde ne yataklarında ne de gizlendikleri yerlerde gece rahat edecek” ifadelerini kullandı.