Kirli hava 10 yıl yaşlandırıyor...

Hafızayı geriletiyor

Dünyanın dört bir yanında günden güne artan hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilediği ömrü kısalttığı biliniyordu. İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nden bilim insanlarının 34 bin kişi üzerinde gerçekleştirdikleri yaptığı son araştırmada, kirli havayı solumanın beyinde ciddi hasara yol açtığı belirlendi. Sürekli kirli hava soluyan kişilerin beyinlerindeki değişim nedeniyle hatırlama güçlüğü çektiği ve daha yaşlı bir hafızaya sahip olduğunun ortaya kondu. Bilim insanları, kirli havanın içindeki yüksek orandaki nitrojen dioksid ve partikül sayısının beyne bu zararı verdiği ifade etti.

İnsanlarda ilk

Araştırmada, temiz hava ile kirli hava soluyanlar da karşılaştırdı ve beyinlerinde 10 yıllık bir yaş farkı olduğu görüldü. Bilim insanlarının buna göre, 50 yaşında ve kirli bir bölgede yaşayan kişilerin 60 yaşındaki bir kişinin hafızasına sahip olduğu belirlendi. Bilim insanları daha önce hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmada benzer sonuçları ortaya koymuştu. Ancak Warwick Üniversitesi ekibinin yaptığı bu araştırma sonuçları, hava kirliliğinin insan beyni üzerinde nasıl bir etki bıraktığının görülmesi açısından bir ilk ve büyük önem taşıyor.